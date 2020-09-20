Популярная украинская певица Наталья Могилевская пришла на светское мероприятие в ночнушке

Как сообщает Politeka.net, серию фотографий с показа украинского дизайнера Могилевская опубликовала у себя в Инстаграм. Певица была одета в белое платье-ночнушку и ярко розовый пиджак. Образ она дополнила розовыми шлепками и белой объемной сумкой.

Показ Могилевская посетила с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым. Это был не первый их совместный выход в свет. На одном из фото счастливая Могилевская позировала рядом с Рыжовым и клипмейкером Аланом Бадоевым. Выглядела певица на все 100%.

«Мой look создавала дочь Олега Рыжова Катя и в руках ее потрясающий подарок, клатч», - отметила Могилевская, рассказав, что в таком виде посетила показ известного дизайнера.

За полчаса пост Могилевской собрал более 2,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.



«Вы очень красивая!», «Какая вы красивая, Наташенька!», «Безумно красивые», «Вы замечательно выглядите! Вам очень идёт эта цветовая гамма!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская похвасталась украшением внушительного размера. Она заявила, что бриллианты, конечно, лучшие друзья девушек, но у нее такого большого бриллианта нет.

Напомним, что помолодевшая Могилевская раскрыла правду о своем красавчике-«возлюбленном», фото.

Как сообщала Politeka, счастливая Могилевская призналась, к чему пристрастилась этим летом: «Пришел ко мне…».

Также Politeka писала, что Могилевская вдохновила свежим видом, украинцы оценили: «Принцесса».