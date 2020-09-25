Які цифри чекають в обмінниках

Курс долара неприємно здивує українців в обмінниках

Про це пише Politeka.net.

Так, Національний банк опублікував новий курс валют на сьогодні, 25 вересня.

За інформацією регулятора, курс долара продовжує зростати, незважаючи на всі заходи, які вживає Нацбанк.

На сьогодні, 25 вересня, курс долара встановлений на позначці в 28,24 грн/$. Таким чином, американська валюта подорожчає ще на шість копійок, якщо порівнювати з попереднім днем.

Таким чином, Національний банк підняв офіційний курс долара до максимуму з початку 2020 року. Вище курс востаннє був 13 Січня 2019 року - тоді долар коштував 28,27015 гривень.

Що стосується курсу євро, то його НБУ навпаки опустив вниз. Сьогодні, 25 вересня, за один євро доведеться віддати 32,89 гривень (на 7 копійок менше, ніж вчора).

Раніше ми попереджали про подорожчання курсу долара до 30 гривень.

За словами аналітика Володимира Мазуренка, такий курс долара може чекати українців вже в 2021 році.

"...Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший-будемо мати плавне зростання в наступному році і дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант - може отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", - попередив експерт.

Нагадаємо, що НБУ масово скуповує валюту, курс долара в жовтні знову вдарить по українцях

А ще Politeka писала, що українці забирають гроші з банків, Нацбанк безсилий

Також Politeka повідомляла, що долар б'є рекорди, НБУ приголомшив українців новим курсом валют