Відомий російський актор і шоумен Гарік Харламов здивував зовнішністю

Російський комік вразив шанувальників зміненою зовнішністю, передає Politeka.net. У такому образі артиста впізнати просто нереально. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

Гарік позував в машині в кепці, і великих окулярах. Найбільше здивував старий вигляд шоумена, а зокрема, сива борода.

На відео Харламов представився дідом Макаром. За його словами, він стоїть в пробці, в якій став засуджувати смисли різних виразів, а також останні новини, зокрема, і торкнувся теми зради Тарзана Наташі Корольовій.

За годину пост зібрав майже 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Треба про Діда зняти фільмець! Відмінна задумка!🙌 🙌 🙌 😁 ", "Частіше виходь Дід!))) ", "А де ж політична бесіда від Діда Макарова?", "Частіше виходь на зв'язок Макарич 😂", "Про електриків", "Аж поперхнувся Діда", " класний Дід", " В ногах правди немає.... Вона десь між.... 🤔 ", "Клуб шашечників коли відкривається???😁 ", "Пан Макаров виїжджайте частіше! Я до речі теж перехворів!) ", "Гарік, який ти класний Дід🔥 😍", "модний Дід😎", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Гаріку Харламову після розставання відразу ж приписали роман з російською актрисою і блогером Яною Кошкіноюї, яку, нібито, бачили поруч з шоуменом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

Тепер же Харламову сватають ефектну актрису Настасію Самбурську. Як зізналася сама Самбурська, нещодавно вона прочитала в ЗМІ, що у неї роман з Харламовим, хоча вона бачила коміка всього пару раз в житті.

Нагадаємо, що Харламов налякав змінами в зовнішності після хвороби, красномовні кадри:»ось така побочка...".

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус " злетів з котушок», змінившись до невпізнання: «Гусар».

Також Politeka писала, що Харламов показав, як на його зовнішності позначився перенесений вірус, навіть Асмус не дізнається: "це хто?"