Український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відверто заговорив про сімейне життя з Ліліаною

Визнання зірка зробила в ефірі програми" Зірковий шлях", передає Politeka.net.

Як відомо, у шлюбі з Ліліаною танцюрист вже шість років, і вони виховують сина Леона.

Однак, як зізнається Влад Яма, для повного щастя йому не вистачає дочки. Танцюрист з дружиною Ліліаною хочуть поповнення в родині, але судді шоу "Танці з зірками" страшно.

"Буде як буде, але хочеться дівчинку. Я дуже боюся цього моменту, але все одно хочу. Але Ліля, напевно, мріє більше, ніж я", – зізнався Влад Яма і додав, що вже зараз мріє про те, як буде купувати своїй спадкоємиці "сумочки, резиночки і косметику".

Відзначимо, що Влад Яма познайомився з Ліліаною в далекому 2006 році, але пара зіграла весілля тільки в 2014 році. На запитання журналістів про те, чому він так довго відтягував весілля, Влад Яма відповів наступне: "тому що дурень".

"Це моя величезна помилка. Мені здавалося, що у мачо, як мене називали в газетах і журналах, не може бути дружини. А дівчина-це нормально. Мені здавалося, що коли у мене з'явиться дружина, то я відразу постарію і перестану бути досить цікавим для жіночої аудиторії. Але я дуже помилявся”, - відверто зізнавався раніше український танцюрист.

Відзначимо, що почуття Влада Ями і його дружини Ліліани з роками лише міцніють. Такий висновок можна зробити після їх нових спільних знімків.

Цього разу танцюрист знімав на телефон. На владі ямі був солідний піджак, а його дружина пригорнула до нього в костюмі Єви. Щоб не засвітити зайве, хореограф виставив руку вперед, тим самим як би прикриваючи оголене тіло Лілії.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" поділився кадрами пристрасті з красунею-дружиною без одягу.

Як повідомляла Politeka, застиглий в повітрі Влад Яма показав, що любить робити наодинці.

Також Politeka писала, що суворий Влад ями налякав видом без одягу, таким зірку мало хто бачить.