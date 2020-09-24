Леся Нікітюк показала, як розважається на відпочинку зі своїми подругами

Популярна українська ведуча вирушила відпочити на Закарпатті в компанії своїх подруг і тепер активно ділиться кадрами з поїздки в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Леся з трьома красунями весело проводять час у барі. Дівчата явно вирішили влаштувати собі тематичний вечір і переодяглися в ковбоїв. На них на всіх відповідні куртки і капелюхи, а одна з подруг Лесі тримає в руках гітару. Дівчата виглядають явно задоволеними собою.

"Crazy horses (скажені коні – англ.). Дівчатка я вас люблю", - підписала кадр Нікітюк.

Шанувальники ведучі тут же почали коментувати фото.

"А пістолети де?", "Відмінні!", "Дівчата-ковбої ніколи не плачуть!", "Нібито кінь в шоу маскарад?", "Точно що ігого", "божевільні кобили", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Нікітюк розповіла, що бере паузу і повинна подумати над тим, чим буде займатися далі.

"Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху Ви вже дивитеся на Танцях з зірками відстрілялася...в прямому сенсі слова...Так що все! Восени вам що дивитися на екранах .. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі...",- написала вона.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" запалила з спокусливою Астаф'євою і пустотливою Нікітюк.

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