34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова показала фігуру в короткому топіку

Зірка нерідко радує шанувальників знімками, на яких показує свою струнку фігуру в різних нарядах, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня змогла здивувати зовнішністю. При теплій погоді красуня вирішила приміряти куртки різних кольорів.

Чорну - телеведуча розчахнула, під нею опинився маленький топ. Невеликі груди обтягнула тонка тканина. Також топік оголив струнку талію і пружний животик.

Співачка одягла штани камуфляжного забарвлення і гідним завершенням образу стали чорні кросівки.

На другому фото Бузова постала в куртці іншого кольору.

"Чергову осінь 🍂 я вибираю провести з коханими...❤️❤️❤️ Тільки не можу визначитися з кольором. Дівчатка, допоможіть з вибором: 1 або 2 ❓ P. S. чекаю не дочекаюся коли прийдуть справжні морози, ️ ️ щоб замовити у них новий теплий пуховик", - написала артистка.

За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Колгосп якийсь️️", "перший образ👍 🏼 👍 🏼 👍 🏼", "ні та, ні та село", " та ти вже всіх задовбала!!", "Оля красуня 😍", "красива🥰", " ти краще проведи його з коханим Давидом! Поки він тебе не кинув, як і твій попередній чоловічок", "На горі колгосп ... під горою колгосп.... Це Бузова задала питання 🤔", "шалено красива", " Ольга куди Дава подівся?", "Дуже красиве фото ❤️ іноді так складно зробити вибір, і не тільки в фото 😂", "красуня, ♥️♥️♥️Чорний більше подобається. 👍 👍 ", "А я думала, що хочеш провести з коханим😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.