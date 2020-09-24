Меган Маркл вже встигла скучити по роботі на камеру за час життя в Королівському палаці

Про це пише видання Пліткар.

Так, екс-герцогиня записала відеозвернення, яке транслювалося в ефірі фіналу шоу "Америка шукає таланти".

Зокрема, Меган Маркл вирішила підтримати одного з фіналістів шоу Арчі Вільямса, у якого складна життєва історія.

"Я хотіла сказати, що ми були дуже зворушені вашою історією, і ми вболівали за вас щотижня. Але не тільки тому, що ми небайдужі до імені. Отже, ось моє особливе послання вам, яке я, ймовірно, буду говорити все своє життя, але в цей вечір воно присвячене вам: Арчі, ми пишаємося вами і вболіваємо за вас, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що ви покажете", - звернулася вона у відеоролику, який транслювали у фіналі шоу.



Сам же Арчі Вільямс в 22 роки був помилково засуджений за вбивство. Його виправдали після того, як він звернувся за допомогою в програму "Проект невинності", і вийшов на свободу через 36 років ув'язнення.

"Я знав, що невинний, я не скоював злочинів. Але, будучи бідним темношкірим хлопцем, я не мав фінансової можливості боротися зі штатом Луїзіана", - зізнавався Арчі на шоу "Америка шукає таланти".

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принца Гаррі наплювали на королівські правила.

Так, екс-герцоги дали інтерв'ю американському телеканалу в рамках проекту журналу Time "Сто найвпливовіших людей планети", де закликала громадян взяти участь у виборах президента США.

Згідно зі статутом британської королівської сім'ї, її членам заборонено брати участь у політичних подіях інших країн, а вони самі повинні займати нейтральну позицію.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі не догодили американцям, спливли скандальні деталі.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Маркл вперше став батьком, зворушливе фото.

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