Примадонна Алла Пугачова вже встигла відписати майно своєму онукові Микиті Преснякову

Про це пише Співрозмовник.

Як відомо, біля Істрінського водосховища розташований величезний особняк, в якому часто збирається велика сім'я Алли Пугачової.

І як розповідає одна з сусідок Примадонни, цей будинок Алла Пугачова вже відписала своєму старшому онукові Микиті.

"Микита, коли був маленьким, часто до бабусі приїжджав-тусувався з хлопцями, на гітарі грав. Бувало, втече кудись з друзями, а Алла його шукає скрізь. У магазин заходить, запитує: "не бачили мого хулігана?». Взагалі вона тут дуже по-простому себе з усіма вела, практично щосуботи концерти нам влаштовувала. Але коли переїхала до Галкіна, всі веселощі припинилися", - зізналася в спілкуванні з журналістами мешканка села.

Зовсім недавно в цей особняк Алла Пугачова приїжджала зі своїми дітьми Лізою і Гаррі, а минулого літа в будинку практично все літо жив Микита зі своєю дружиною Оленою.

Але не всім жителям села до душі сусідство з Аллою Пугачовою. Люди скаржаться на галасливі компанії, які збираються в особняку Примадонни.

"Ви собі не уявляєте, які кортежі сюди приїжджали, коли Алла тут жила. Всі зірки були тут. Концерти влаштовували до ранку, спати було неможливо. Микита, звичайно, теж любить на гітарі пограти, але я з ним один раз дуже ввічливо поговорив, так він перестав сильно шуміти і музикою своєю займається тепер тільки до одинадцяти», — поскаржився журналістам один із сусідів Пугачової.

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