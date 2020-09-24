Примадонна Алла Пугачева уже успела отписать имущество своему внуку Никите Преснякову

Об этом пишет Собеседник.

Как известно, возле Истринского водохранилища расположен огромный особняк, в котором часто собирается большая семья Аллы Пугачевой.

И как рассказывает одна из соседок примадонны, этот дом Алла Пугачева уже отписала своему старшему внуку Никите.

«Никита, когда был маленьким, часто к бабушке приезжал — тусовался с ребятами, на гитаре играл. Бывало, убежит куда-то с друзьями, а Алла его ищет везде. В магазин заходит, спрашивает: «Не видели моего хулигана?». Вообще она тут очень по-простому себя со всеми вела, практически каждую субботу концерты нам устраивала. Но когда переехала к Галкину, все веселье прекратилось», — призналась в общении с журналистами жительница деревни.

Совсем недавно в этот особняк Алла Пугачева приезжала со своими детьми Лизой и Гарри, а прошлым летом в доме практически все лето жил Никита со своей женой Аленой.

Но не всем жителям деревни по душе соседство с Аллой Пугачевой. Люди жалуются на шумные компании, которые собираются в особняке примадонны.

«Вы себе не представляете, какие кортежи сюда приезжали, когда Алла тут жила. Все звезды были тут. Концерты устраивали до утра, спать было невозможно. Никита, конечно, тоже любит на гитаре поиграть, но я с ним один раз очень вежливо поговорил, так он перестал сильно шуметь и музыкой своей занимается теперь только до одиннадцати», — пожаловался журналистам один из соседей Пугачевой.

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