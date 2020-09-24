Популярна модель 90-х Сінді Кроуфорд показала свої "веселощі" з красенем
Зірка опублікувала архівні знімки, де вона зовсім молода, передає Politeka.net. На фото Кроуфорд позувала в компанії чоловіка Ранде Гербера.
Красуня була в маєчці і джинсах, які відмінно підкреслили її фігуру. Декольте вбрання хоч і було вельми нескромним, все ж з нього нічого не "вистрибувало" і виглядало все досить скромно.
Волосся молодої красуні розвіював вітер, через що стала видна акуратна сережка у вусі. Сінді з посмішкою притулилася до хлопця і закрила очі ніби від насолоди.
На іншому знімку молода усміхнена кокетка забралася на спину чоловіка. Фото вийшло дуже живим і яскравим від емоцій.
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Такі кадри не забудеш, побачивши одного разу.
"Просто діти ❤️...",- підписала знімок Кроуфорд.
За півгодини пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі робили компліменти настільки невимушеним і позитивним кадрам, а також оцінили фігуру Кроуфорд.
"Завжди красива пара", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд поділилася іншими архівними знімками, на яких вона разом з колегою, Клаудією Шиффер, зовсім ще молоді.
Вони стояли в обтягуючих сукнях, які підкреслили їх соковиті форми. Дівчата сміялися і виглядали дуже щасливими. Варто відзначити, що у Клаудії було вражаюче декольте в сукні, вона була схожа на ляльку Барбі.
Раніше ми писали, що Сінді Кроуфорд позувала в сукні вище коліна, а ліфчик забула надіти. Поруч можна побачити дві дівчини, які теж стояли без нижньої білизни в сукнях. Красуні не соромилися показати свої груди, поки позували перед об'єктивом камери.
Нагадавши, 18-річна дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантної фотосесії
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