Максим Галкін в халаті показав, як відправляє в школу їх з Аллою Пугачовою дітей

Кумедне сімейне відео з відомим російським шоуменом і його малюками з'явилося на одному з фан-акаунтів в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Галкін, одягнений тільки в білий халат, розважається з юними Лізою і Гаррі. Діти явно готуються відправитися в школу і вже одягнені у форму. Однак, їх тато не хоче відпускати їх так просто.

"Увага, увага! Підняття школярів. Ви в якому класі вчитеся?",- цікавиться Галкін, а потім по черзі бере дітей на руки і зі словами: "В школу, в школу", кудись їх несе.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати відео.

"Так Максим звичайно справжній тато!!", "Максим, ви справжній чоловік!!! Завжди рада за вашу сім'ю, діти красиві, Алла щаслива і класна. Удачі вам у всьому і всіх благ", "яке зворушливе відео! Після таких проводів в школу і вчитися більше бажання!", "Такі гарненькі, вчіться, дорослішайте на радість батькам!", "Приємно дивитися на щасливу сім'ю», "з таким татом нудно не буває", "Ліза сама досконалість", "ви Максим чудовий тато. Пощастило вашим діткам!",- пишуть люди.

Нагадаємо, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

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