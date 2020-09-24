Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася на своїй сторінці в соцмережі своїм новим образом і привабливими формами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.
На фото, Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, позує лежачи на тлі морських хвиль. Вона одягнена в чорний топ з матеріалу, що нагадує шкіру і спідницю в стилі тай-дай.
"Мокра" укладка створює враження, ніби артистка дійсно тільки-що скупалася в морі. Однак яскравий макіяж на обличчі говорить скоріше про зворотне. Образ Каменських доповнила масивними кільцями і сережками.
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Вигляд артистки захопив фоловерів. Каменських просто засипали компліментами.
"Яка ти красуня🔥 🔥 🔥", "просто немає слів", "Крихітко, ти чудова", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, 33-річна українська співачка Настя Каменських вирушила на спекотний відпочинок разом з Потапом. Кілька днів тому зіркова пара подружжя полетіла до Туреччини, щоб продовжити собі літо.
На нових кадрах зірки продемонстрували у всій красі моменти вечрнего відпочинку на яхті. Настя вирішила пострибати у воду, ефектно при цьому блиснувши сідницями перед камерами.
Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.