Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася на своїй сторінці в соцмережі своїм новим образом і привабливими формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

На фото, Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, позує лежачи на тлі морських хвиль. Вона одягнена в чорний топ з матеріалу, що нагадує шкіру і спідницю в стилі тай-дай.

"Мокра" укладка створює враження, ніби артистка дійсно тільки-що скупалася в морі. Однак яскравий макіяж на обличчі говорить скоріше про зворотне. Образ Каменських доповнила масивними кільцями і сережками.

Вигляд артистки захопив фоловерів. Каменських просто засипали компліментами.

"Яка ти красуня🔥 🔥 🔥", "просто немає слів", "Крихітко, ти чудова", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, 33-річна українська співачка Настя Каменських вирушила на спекотний відпочинок разом з Потапом. Кілька днів тому зіркова пара подружжя полетіла до Туреччини, щоб продовжити собі літо.

На нових кадрах зірки продемонстрували у всій красі моменти вечрнего відпочинку на яхті. Настя вирішила пострибати у воду, ефектно при цьому блиснувши сідницями перед камерами.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.