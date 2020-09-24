Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб розповів про падіння економіки в Україні 

Заступник голови НБУ дав інтерв'ю, в якому розкрив деталі динаміки української економіки. Насамперед Сологуб повідомив, що в останні місяці справи в Україні не такі погані, і навіть спад ВВП може скласти менше прогнозованих 6%.

Як зазначив заступник голови НБУ, пандемія не завадила роботі економіки, адже люди споживають і інвестують, пише Інтерфакс-Україна. Однак при цьому погіршується ситуація із захворюваністю.

Раніше Нацбанк прогнозував спад економіки на 11%  у другому кварталі, при цьому Держстат оцінив його в 11,4%. У третьому кварталі очікується уповільнення спаду до 7,4%, а в цілому очікував скорочення української економіки в цьому році на 6%.

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Сологуб, посилаючись на сьогоднішні дані, повідомив, що цей рік буде трохи краще попереднього прогнозу, але незначно. Швидше за все, падіння ВВП буде приблизно 5%.

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Ситуацію і прогнози можуть коригувати події, пов'язані з китайським вірусом в країні. Якщо хворих буде занадто багато, то доведеться вводити жорсткі карантинні обмеження, через що економіка може стати гірше, ніж навесні.

Сологуб заявив, що  розвиток ситуації в Україні в кризу відрізняється від попередніх років: держава вперше показує приблизно середні по світу темпи спаду, тоді як раніше вона була серед головних постраждалих. 

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Нагадаємо, ще минулого тижня курс американської валюти до гривні перейшов психологічний рубіж у 28 грн/долар.

Експерти стверджують, що основними факторами, які вплинули на падіння курсу національної валюти стали панічні настрої населення і дії валютних спекулянтів.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.

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