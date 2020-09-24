Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал о падении экономики в Украине

Зампредседателя НБУ дал интервью, в котором раскрыл детали динамике украинской экономики. Прежде всего Сологуб сообщил, что в последние месяцы дела в Украине не так плохи, и даже спад ВВП может составить меньше прогнозируемых 6%.

Как отметил замглавы НБУ, пандемия не помешала работе экономики, ведь люди потребляют и инвестируют, пишет Интерфакс-Украина. Однако при этом ухудшается ситуация с заболеваемостью.

Ранее Нацбанк прогнозировал спад экономики на 11% во втором квартале, при этом Госстат оценил его в 11,4%. В третьем квартале ожидается замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.

Сологуб, ссылаясь на сегодняшние данные, сообщил, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но незначительно. Скорее всего, падение ВВП будет примерно 5%.

Ситуацию и прогнозы могут корректировать случаи, связанные с китайским вирусом в стране. Если заболевших будет слишком много, то придется вводить жесткие карантинные ограничения, из-за чего экономика может стать хуже, чем весной.

Сологуб заявил, что развитие ситуации в Украине в кризис отличается от предыдущих лет: государство впервые показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших.

Напомним, еще на прошлой неделе курс американской валюты к гривне перешел психологический рубеж в 28 грн/доллар.

Эксперты утверждают, что основными факторами, которые повлияли на падения курса национальной валюты стали панические настроения населения и действия валютных спекулянтов.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет: валюты не хватает, подробности.