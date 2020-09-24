Колишня солістка групи Nikita, 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, вразила пристрасними танцями

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала запальний танець зі своєї традиційної рубрики "танці біля холодильника". Кумейко дуже любить танцювати, тому часто вбирається, фарбується, робить макіяж і запалює на кухні біля холодильника.

Цього разу красуня одягла велосипедки і чорний шкіряний корсет, який підкреслив її пишні груди. Зверху Кумейко накинула білий подовжений піджак. Волосся вона накрутила.

"Щоб вихідні почалися швидше потрібно починати вже в четвер. Згодні?",- підписала відео зірка.

За півгодини відео красуні подивилися більше 2,5 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красива", "100 пудів, вже почав", "Hollywood", «Без мене не починай», «найщасливіший холодильник у світі», "Ти така хороша", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко вразила гнучкістю на вулиці. Дівчина продемонструвала свою розтяжку, закинувши одну ніжку назад. Кумейко ні краплі не збентежило, що вона була в чорній міні-сукні. Неможливо не відзначити її прекрасну підтягнуту фігуру і пишні форми.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко засмущала сміливою позою в купальнику, влаштувавши полювання на чоловіків.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко задерла ногу в непристойній позі і змусила червоніти: "Насолоджуйтесь".

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко в бікіні встала на карачки і завела хижим поглядом: божественний ракурс.