Колишня солістка групи Nikita, 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, вразила пристрасними танцями
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала запальний танець зі своєї традиційної рубрики "танці біля холодильника". Кумейко дуже любить танцювати, тому часто вбирається, фарбується, робить макіяж і запалює на кухні біля холодильника.
Цього разу красуня одягла велосипедки і чорний шкіряний корсет, який підкреслив її пишні груди. Зверху Кумейко накинула білий подовжений піджак. Волосся вона накрутила.
"Щоб вихідні почалися швидше потрібно починати вже в четвер. Згодні?",- підписала відео зірка.
За півгодини відео красуні подивилися більше 2,5 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Дуже красива", "100 пудів, вже почав", "Hollywood", «Без мене не починай», «найщасливіший холодильник у світі», "Ти така хороша", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко вразила гнучкістю на вулиці. Дівчина продемонструвала свою розтяжку, закинувши одну ніжку назад. Кумейко ні краплі не збентежило, що вона була в чорній міні-сукні. Неможливо не відзначити її прекрасну підтягнуту фігуру і пишні форми.
Нагадаємо, що Анастасія Кумейко засмущала сміливою позою в купальнику, влаштувавши полювання на чоловіків.
Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко задерла ногу в непристойній позі і змусила червоніти: "Насолоджуйтесь".
Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко в бікіні встала на карачки і завела хижим поглядом: божественний ракурс.