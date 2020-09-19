Якщо вчепиться - вже не вирвешся

Українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала себе в дикому образі

Як передає Politeka.net, виконавиця розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове пікантне відео. Анастасія Кумейко часто радує шанувальників відвертими нарядами, а на цей раз вона постала перед ними в ролі хижого леопарда.

На кадрах зірка розвалилася на зеленому дивані в купальнику-боді леопардової розмальовки, яке підкреслило всі її вигини і видатні форми. Судячи з усього, Анастасія не одягла під низ нижню білизну, що зробило видовище ще більш спокусливим. До того ж, співачка зігнулася і злегка повиляла пружними сідницями на камеру, посвітивши при цьому пишним бюстом.

"Замальовка від Discovery "Хижачка полює на сонячних зайчиків"", - зазначила Кумейко в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили своє захоплення від зовнішнього вигляду співачки і залишили їй багато компліментів:

"Це ж той купальник з сторі) безумовно вам йде❤️"; "Хижа самочка"; "Принцеса"; " таке враження, що зайчик десь ззаду прилаштувався ... 😍 "; "А сонячні зайчики 🐰 🇮 🇱не бояться українських хижачок👻 🤣 🤣 🤣".

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