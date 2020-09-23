Українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.
"Середу починаю так. 🖤
P. S. Фото можете наближати, я в шортах 😜
P. S. Для хейтерів: ліфт після себе протерла😊 👻", - підписала співачка свій знімок.
Образ Анастасії Кумейко заслуговує на окрему увагу. Красуня регулярно балує шанувальників пікантними нарядами, на цей раз крім шорт вона одягла тонку чорну футболку з квітковими візерунками, короткі чорні чобітки на підборах, крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала в хвіст на потилиці.
"А як тобі було ходити по ресторанах і судити?": Фреймут після скандалу з Кухар рознесли на "Танцях з зірками"
Анджеліна Джолі приголомшила болісною худорбою на прогулянці з дочками: "Втратила красу"
Розкішна Асмус вийшла в світ і показала, що втратив Харламов: "Краще Кошкіної"
Каменських без трусів і в напівпрозорому костюмі зганьбилася виглядом в Одесі: "Ох, Настюха..."
Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися не тільки фізичною формою, а й дотепністю співачки:
"Цікаво як почнеться тоді п'ятниця 😂"; "Блін! І не причепитися тепер😤 😁"; "Якби переді мною відкрився ліфт, і там була дівчина в такій позі - це був би офігенно прекрасний день"; "фантастичний шпагат💯 💯 💯"; "ви просто бомба🧡"; "Ха-ха. Програма античит. Насолоджуйтесь естетикою 🐱"; "Яка розумничка, і фото зробила, і відразу всім недобрим ротики позакривала ... ну що тут скажеш - милашка 🔥 🔥 🔥".
Нагадаємо, що екс-Nikita без штанів показала нескромний кадр з примірювальної: "беремо?"
А ще Politeka писала, що фігуриста екс-Nikita позбулася сукні, ледь прикривши пишний бюст руками