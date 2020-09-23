Українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.

"Середу починаю так. 🖤

P. S. Фото можете наближати, я в шортах 😜

P. S. Для хейтерів: ліфт після себе протерла😊 👻", - підписала співачка свій знімок.

Образ Анастасії Кумейко заслуговує на окрему увагу. Красуня регулярно балує шанувальників пікантними нарядами, на цей раз крім шорт вона одягла тонку чорну футболку з квітковими візерунками, короткі чорні чобітки на підборах, крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала в хвіст на потилиці.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися не тільки фізичною формою, а й дотепністю співачки:

"Цікаво як почнеться тоді п'ятниця 😂"; "Блін! І не причепитися тепер😤 😁"; "Якби переді мною відкрився ліфт, і там була дівчина в такій позі - це був би офігенно прекрасний день"; "фантастичний шпагат💯 💯 💯"; "ви просто бомба🧡"; "Ха-ха. Програма античит. Насолоджуйтесь естетикою 🐱"; "Яка розумничка, і фото зробила, і відразу всім недобрим ротики позакривала ... ну що тут скажеш - милашка 🔥 🔥 🔥".

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