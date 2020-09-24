Світлана Лобода похвалилася ідеальною фігурою в купальниках, згадавши, як провела це літо

Популярна українська співачка, яка вже давно перебралася в Росію, поділилася соковитими фото в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Минулого літа співачка, як і дуже багато людей, вирішила не сидіти всі три місяці вдома, і побувала на відпочинку. Зараз, з приходом осені, Лобода вирішила згадати спекотні дні і опублікувала два яскравих фото, на яких вона позує в купальнику.

На першому знімку Лобода позує в басейні зі своєю молодшою дочкою Тільдою. Співачка одягнена в стильний купальник-бікіні кольору хакі. Красуня позує перед камерою, поправляючи своє волосся.

На другому фото Лобода відображена вже в більш зухвалому образі. Її купальник складається з чорних трусиків з високою посадкою і ліфа «під шкіру», який робить її по-справжньому фатальною красунею. Співачка завмерла в томній позі, запустивши руку в своє шикарне волосся. Таке фото явно нікого не може залишити байдужим.

Раніше ми писали, що на одній з фан-сторінок Лободи з'явилося фото, на якому співачка постала у вельми пікантному вбранні. Артистка одягла прозорий корсет, через який проглядався її животик і апетитні груди, заховані під бюстгальтером. Зверху Лобода накинула шкіряну куртку, яка надала образу пікантності.

Образ артистка доповнила масивним прикрасою на шиї і незвичайною прикрасою на голові. Світлана спокусливо відкрила рот, змусивши своїх шанувальників кричати від захвату.

Нагадавши, Страсна Лобода в прозорому корсеті довела до екстазу жарким образом: "це тільки початок".

Як повідомляла Politeka, Лобода похвалилася апетитними формами разом з гарячою сестричкою.

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