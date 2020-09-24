Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в купальниках, вспомнив, как провела это лето

Популярная украинская певица, которая уже давно перебралась в Россию, поделилась сочными фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Прошедшим летом певица, как и очень многие люди, решила не сидеть все три месяца дома, и побывала на отдыхе. Сейчас, с приходом осени, Лобода решила вспомнить жаркие деньки и опубликовала два ярких фото, на которых она позирует в купальнике.

На первом снимке Лобода позирует в бассейне со своей младшей дочерью Тильдой. Певица одета в стильный купальник-бикини цвета хаки. Красотка позирует перед камерой, поправляя свои волосы.

На втором фото Лобода запечатлена уже в более дерзком образе. Ее купальник состоит из черных трусиков с высокой посадкой и лифа «под кожу», который делает ее по-настоящему роковой красоткой. Певица замерла в томной позе, запустив руку в свои шикарные волосы. Такое фото явно никого не может оставить равнодушным.

Раньше мы писали, что на одной из фан-страничек Лободы появилось фото, на котором певица предстала в весьма пикантном наряде. Артистка надела прозрачный корсет, через который просматривался ее животик и аппетитная грудь, спрятанная под бюстгальтером. Сверху Лобода набросила кожаную куртку, которая придала образу пикантности.

Образ артистка дополнила массивным украшением на шее и необычным украшением на голове. Светлана соблазнительно приоткрыла рот, заставив своих поклонников кричать от восторга.

Напомним, страстная Лобода в прозрачном корсете довела до экстаза жарким образом: «Это только начало».

Как сообщала Politeka, Лобода похвасталась аппетитными формами вместе с горячей сестричкой.

Также Politeka писала, что растрепанная Лобода ошеломила видом после возвращения в Киев: "Оля Полякова получит инфаркт".