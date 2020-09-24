Популярная украинская певица Светлана Лобода ошеломила ярким откровенным образом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Лободы появилось фото, на котором певица предстала в весьма пикантном наряде. Артистка надела прозрачный корсет, через который просматривался ее животик и аппетитная грудь, спрятанная под бюстгальтером. Сверху Лобода набросила кожаную куртку, которая придала образу пикантности. Образ артистка дополнила массивным украшением на шее и необычным украшением на голове. Светлана соблазнительно приоткрыла рот, заставив своих поклонников кричать от восторга.
«Самая провокационная артистка современной эстрады. Видеоклип на песню «Boom Boom» достиг 15 млн просмотров в YouTube! Это только начало. Ведь мы знаем, что лучшее - только впереди!», - подписали фото авторы аккаунта.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода у себя в Инстаграм заявила, что возвращается в Киев. Свой пост Лобода сопроводила снимком из этой же жаркой фотосессии. Только теперь она опубликовала портрет, на котором можно было рассмотреть идеальную внешность артистки.
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Кроме этого, недавно певица поделилась снимком, на котором позировала в экстра-мини. Певица провела вечер у моря. Она сверкнула своими длинными ногами, покорив неземной красотой.
Напомним, что нежная Лобода засветила подросшую дочь-красотку во всем белом: «Уже с маму ростом».
Как сообщала Politeka, растрепанная Лобода ошеломила видом после возвращения в Киев: "Оля Полякова получит инфаркт".
Также Politeka писала, что счастливая Лобода засветила огромное кольцо на пальце, Надя Мейхер оценила.