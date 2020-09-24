Популярная украинская певица Светлана Лобода ошеломила ярким откровенным образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Лободы появилось фото, на котором певица предстала в весьма пикантном наряде. Артистка надела прозрачный корсет, через который просматривался ее животик и аппетитная грудь, спрятанная под бюстгальтером. Сверху Лобода набросила кожаную куртку, которая придала образу пикантности. Образ артистка дополнила массивным украшением на шее и необычным украшением на голове. Светлана соблазнительно приоткрыла рот, заставив своих поклонников кричать от восторга.

«Самая провокационная артистка современной эстрады. Видеоклип на песню «Boom Boom» достиг 15 млн просмотров в YouTube! Это только начало. Ведь мы знаем, что лучшее - только впереди!», - подписали фото авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода у себя в Инстаграм заявила, что возвращается в Киев. Свой пост Лобода сопроводила снимком из этой же жаркой фотосессии. Только теперь она опубликовала портрет, на котором можно было рассмотреть идеальную внешность артистки.

Кроме этого, недавно певица поделилась снимком, на котором позировала в экстра-мини. Певица провела вечер у моря. Она сверкнула своими длинными ногами, покорив неземной красотой.

Напомним, что нежная Лобода засветила подросшую дочь-красотку во всем белом: «Уже с маму ростом».

Как сообщала Politeka, растрепанная Лобода ошеломила видом после возвращения в Киев: "Оля Полякова получит инфаркт".

Также Politeka писала, что счастливая Лобода засветила огромное кольцо на пальце, Надя Мейхер оценила.