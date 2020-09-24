73-річна Софія Ротару викликала справжній фурор, показавши, як вони з чоловіком виглядали 52 роки тому

22 вересня, в день річниці весілля з Анатолієм Євдокименком, Софія Ротару вирішила згадати радісну подію, опублікувавши в своєму Instagram архівне фото.

На передньому плані домашнього знімка позує ще зовсім молода співачка. Ззаду її покійний чоловік.

"Є вічна любов", - прокоментувала Софія Ротару.

Шанувальники були неймовірно зворушені постом артистки. Багато хто вважає, що така любов-це унікальний дар.

"Ви приклад молодому поколінню артистів, але старому теж звичайно. Дуже порядна, захоплююся вами. Ніяких любовних інтриг, браво. Щастя і міцного здоров'я і вашій родині», «так, є вічна любов. Вона найкрасивіша і сама Дорогоцінна любов. Дар унікальних людей", " є, Софія Михайлівна, є вічна любов!!! Ви одна з небагатьох, кому Бог дав це випробувати.... Ви гідні такої любові, як ніхто інший! P. S. ваші очі на фото....вони нескінченно красиві, і зараз вони такі ж!!!", "Ви еталон вірності, мудрості, краси і всіма улюблена королева! Будьте завжди здорові і щастя вашій родині!» ,- написали їй в коментарях.

Серед тих, кого зворушило фото і Алла Пугачова, яка відреагувала на знімок, поставивши «лайк».

Нагадаємо, Софія Ротару і Анатолій Євдокименко прожили в шлюбі 34 роки. У 2002 році чоловік артистки трагічно помер після інсульту, йому було 60 років.

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