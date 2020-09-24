Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила добіркою своїх кращих образів

Артистка цього року святкує 15-річчя своєї кар'єри, тому співачка приготувала спеціальний кліп для фанатів, влаштувала фотосесію в найнеймовірніших образах і навіть встигла змінити імідж.

Фанати в свою чергу знімаю ролики з Тіною і показують найрізноманітніші образи зірки, привертаючи увагу до її творчості і стилю. Наприклад, нещодавно в Instagram шанувальники показали незвичайний ролик з Тіною, в якому вона постала в найсміливіших, зухвалих і неймовірних образах.

У ролику артистка змінює сукні на міні-спідниці, міні-спідниці на костюми з глибокими декольте, а костюми на ті ж сукні, але вже в класичному стилі. Все це супроводжується словами про одвічну критику оточуючих.

Нагадаємо, Тіна раніше говорила, що в звичайному житті вона намагається бути простою людиною, не любить акцентувати увагу на собі і намагається всіляко не виділятися з натовпу, тому не фарбується.

Нагадаємо, ми також писали, що зірка презентувала новий музичний альбом "знайти своїх". На сторінці зірки в Instagram з'явилося яскраве відео.

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.

У кліпі Кароль постала в наряді від дизайнера David Koma. Це костюм в коричневих тонах з довгими рукавичками, прикрашеними камінням. У ролику показано, як Тіна Кароль йде по поручнях моста, а потім падає вниз.

Фрагмент відео просто приголомшив фоловерів зірки.

"Це космос", "Малятко, це було круто«," це дуже сильно! зворушливо! красиво! Спасибі тобі за творчість! Геній у своїй справі"," До мурашок«, " це космос🔥 🔥 🔥... Захоплююся всією душею♥️♥️♥️", » спасибі за це мистецтво, казкова левиця🗝️ погруз занурили в якусь особливу атмосферу і потрапили в саме💗 💗 💗",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

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