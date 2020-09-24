Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею шоу "Холостячка", порадувала фанатів новим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в піджаку на голе тіло. Глибоке декольте звело з розуму шанувальників, а оригінальна прикраса додала родзинки в образ. Варто відзначити, що Мішиній зробили незвичайну зачіску, яка їй дуже підійшла.

"Одного разу в момент, коли мені було важко, на моєму шляху зустрілася дуже мудра і глибока людина. Між нами відразу пробігла іскра довіри, адже така вселенська мудрість завжди відчувається на відстані. Я розповіла йому про свою проблему, а у відповідь він поставив мені всього одне питання: Хто ти?» ,- написала Ксенія під постом, додавши, що в той момент зловила неймовірний інсайт про сприйняття себе.

За годину пост Мішиної зібрав понад 16 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Дуже гарний образ", "шикарна жінка", "Ох, красуня)) вам дуже пасує костюм))", "любов", "Ну я не можу... ну яка ж ти красуня", "Ксенія ви мені на цьому фото нагадуєте Тетяну Денисову", "Анджеліна Джолі, як дві краплі води", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Мішина показала насолоду у величезному декольте:"Вид зверху кращий".

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