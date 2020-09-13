До чого ж гарна!

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею шоу "Холостячка", порадувала фанатів яскравим відео

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала анонс майбутнього шоу. Як відомо, після 10 сезонів популярного проекту «Холостяк» автори вирішили змінити формат і зробити головною героїнею дівчину, за серце якої будуть битися кавалери.

Для відео Мішина приміряла відразу кілька чуттєвих образів. Вона позувала в білій сукні з опущеними плечима, бігала під дощем у вечірній сукні і виблискувала фігуркою в неймовірно чуттєвому вбранні на бретельках.

"Загалом, тут я все сказала", - підписала відео Мішина.

За кілька годин анонс подивилися майже 60 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Найкрасивіша дівчина, актриса і мама", "яка ж Ви прекрасна!!! Всього Вам самого найкращого", "так хочеться вже початка, щоб переглядати і переглядати, чекаю з нетерпінням», «чує моє серце що це буде якась Казка», «Мурашки», «як принцеса з діснеївської казки», «Ну яка ж красива, просто слів немає», «удачі!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася кадром, на якому прийняла досить екстравагантну позу. На її ногах красувалися ролики, які вона продемонструвала крупним планом.

Нагадаємо, що Мішина влаштувала брудні танці прямо в гримерці: "залізла на стіл і...".

Як повідомляла Politeka, Мішина розслабилася на кухонному столі з келихом шампанського: "Хвилинка слабкості".

Також Politeka писала, що Мішина показала насолоду у величезному декольте:"Вид зверху кращий".