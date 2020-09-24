До чого ж гарна

Виконавиця ролі Валюхи Будько в "Сватах" Тетяна Кравченко здивувала мережу стильним образом

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці зірки з'явилося фото з молодим чоловіком.

Артистка стояла на вулиці, а хлопець захотів сфотографуватися з нею. Варто відзначити, що виглядала актриса чудово. Вона була дуже стильно одягнена. Кравченко вибрала вільні штани, асиметричну кофту, а зверху накинула джинсову куртку. Крім цього, актриса була сильно нафарбована.

Але особливу увагу фанатів привернув той факт, що актриса курить. Вони засипали коментарі питаннями про те, чи дійсно в руках Кравченко сигарета. Чомусь світлий образ персонажа Тетяни не асоціюється у фанатів з курінням.

"Приємна зустріч", - підписали фото автори аккаунта.

За годину пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів для свого кумира, але не обійшлося і без слів критики щодо шкідливої звички зірки.

"Валя, та ти шо? Ти шо куриш?", "Ми вас обожнюємо", "кидайте курити)", " це зубочистка! Пристали куриш, куриш...", "Улюблена Тетяна Едуардівна, ви Супер", "Омайгад, ви теж курите", "Моя улюблена актриса, ви супер", "стильова!", "Дорога Тетяна, ви така модна, де ви одягаєтеся, якщо не секрет», - пишуть користувачі мережі.

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