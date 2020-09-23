Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила романтичним образом

Новий знімок популярної актриси, полюбилася багатьом роллю Валюхи в серіалі «Свати», був опулікован на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кравченко позує на кухні в ніжному і романтичному образі. Актрису видно тільки по груди, але можна припустити, що на ній світле плаття в горошок. Волосся Кравченко завите і укладені в високу зачіску, яка надає актрисі елегантності. Її образ доповнюють помірний макіяж і прикраси.

Шанувальники актриси тут же почали обговорювати знімок.

"Мадам ви просто принадність великий привіт з Австралії. дивлюся Свати і тільки заради вас побачити і піднімаю настрої. Ви Така розумничка і велике талантище", "ми вас дуже любимо і чекаємо продовження Свати", "ви - найкраща комедійна актриса", "обожнюю", "Люблю цю актрису, вона принадність!", "Ви в ролі Валентини Петрівни просто блискучі. Обожнюю цей серіал", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Кравченко вразила несподіваним чином в окулярах.

На опублікованому знімку Кравченко позує в окулярах, сидячи на стільці. При цьому актриса красиво посміхається на камеру.

Серед лайкнувших пост виявилася і фан-сторінка сімейства Алли Пугачової і Максима Галкіна.

"Всім хороших вихідних", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів «не витримала після витівки Добронравова: "та закрийся вже!".

Як повідомляла Politeka, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

Також Politeka писала, що заплакана Валюха зі "Сватів" отримала жорсткий ультиматум від Добронравова.