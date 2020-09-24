Зірка серіалу "Свати" актриса Тетяна Кравченко здивувала зовнішністю після важкої роботи



Як передає Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото, на якому виконавиця ролі Валюхи постала сильно постарілою. Знаменитість зняли в той час, як вона забиралася в мікроавтобус, ймовірно, під час гастролей.

Тетяна Кравченко одягла довгополу куртку, яку повністю відчинила. На шиї у актриси можна помітити бардовий картатий шарф, під яким видно фіолетова кофта, на ногах у неї зручні мішкуваті штани. Образ довершили окуляри з помаранчевими стеклами.

"День важкий.. А як він пройшов у вас? 😍 ❤", - зазначається в описі. Користувачі соцмережі підтримали 66-річну Тетяну Кравченко в її нелегкій роботі, залишивши багато теплих коментарів:

"Нехай у вас все налагодиться.🙏 "; "Теж нелегко... Вас люблю і обожнюю ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ міцного здоров'я, благополуччя і завжди гарного настрою ♥️♥️♥️💋"; "дивимося " Сватів", серія Як ви з Іваном лаєтеся на морі біля катера😄ви чудовий чоловічок😍 😍"; " ось і старість прийшла. Раніше ходила, де хотіла, тепер куди повезуть"; " Спасибі вам за ваш талант і творчість❤️"; " Тетяна! Я захоплююся вашим талантом і вами як жінкою!!! Спасибі вашим батькам, вашим педагогам, і Вам!🙏🏻".

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