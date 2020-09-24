Исполнительница роли Валюхи Будько в «Сватах» Татьяна Кравченко удивила сеть стильным образом

Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке звезды появилось фото с молодым мужчиной.

Артистка стояла на улице, а парень захотел сфотографироваться с ней. Стоит отметить, что выглядела актриса превосходно. Она была очень стильно одета. Кравченко выбрала свободные брюки, асимметричную кофту, а сверху накинула джинсовую куртку. Кроме этого, актриса была сильно накрашена.

Но особое внимание фанатов привлек тот факт, что актриса курит. Они засыпали комментарии вопросами о том, действительно ли в руках Кравченко сигарета. Почему-то светлый образ персонажа Татьяны не ассоциируется у фанатов с курением.

«Приятная встреча», - подписали фото авторы аккаунта.

За час пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов для своего кумира, но не обошлось и без слов критики касательно вредной привчки звезды.

«Валя, да ты шо? Ты шо курЫш?», «Мы вас обожаем», «Бросайте курить)», «Это зубочистка! Пристали куришь, куришь...», «Любимая Татьяна Эдуардовна, Вы Супер», «Омайгад, вы тоже курите», «Моя любимая актриса, Вы супер», «Стилевая!», «Дорогая Татьяна, вы такая модная, где вы одеваетесь, если не секрет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

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