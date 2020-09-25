Українська співачка і актриса Аліна Гросу розставила всі крапки з приводу свого розлучення

Як передає Politeka.net, про це знаменитість заявила на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Вона стала гостею Катерини Осадчої в програмі "Світське життя" і опублікувала спільні фото зі зйомок.

"Дала сьогодні останнє своє інтерв'ю на тему розлучення, де розставила всі крапки. Більше мусолити цю тему і відповідати на питання про минуле я не буду. Життя не закінчується, йдемо вперед! Спасибі, @kosadcha, за приємну бесіду ❤️ дивіться в суботу на 1 + 1🙌 🏽", - поділилася Аліна Гросу в описі.

На знімках виконавиця відображена в яскравій червоній сукні в білий горошок і червоних туфельках на високих підборах. Дівчина зробила собі пишну зачіску, зачесавши волосся назад. Катерина Осадча для програми вбралася в сріблясту сукню і підібрала туфлі під тон, а на голову начепила мініатюрний капелюшок - цей атрибут вже давно став візитною карткою телеведучої.

Користувачі соціальної мережі підтримали Аліну Гросу у зв'язку з нелегкою подією і похвалили актрису за приємну зовнішність:

"Молодець, у тебе буде добре! Ти у себе одна!))) "; "Ви розумничка))))"; "Правильно тільки вперед і не озиратися назад"; "у вас дуже красиве стильне плаття в горошок!"; "Умничка!!! Так тримати!!".

Нещодавно Аліна Гросу розлучилася з бізнесменом з РФ Олександром Комковим, їх шлюб почав руйнуватися вже через кілька місяців після пишного весілля. За словами співачки, чоловік запропонував пожити окремо і натякнув на стосунки з іншою людиною.

Нагадавши, Аліна Гросу в величезному декольте показала, чим підкорює чоловіків.

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