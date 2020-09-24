Відома українська модель Альона Омович продемонструвала спокусливу фігуру в шкіряних нарядах

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала серію фото, на яких позувала в красивих осінніх нарядах. Омович продемонструвала відразу кілька осінніх луків, які звели з розуму її шанувальників.

На одному з фото вона стояла в подовженому шкіряному піджаку і ботфортах.

"Настав час ботфорт на голу ногу", - підписала фото зірка мережі.

На другому знімку модель була одягнена в костюм. Вона сіла на підлогу і схрестила ноги, що зробило її фото особливо стильним.

Але найгарячішим виявився останній знімок, на якому красуня позувала в довгому плащі на голе тіло. Омович відкрила плащ, засвітивши свої груди шостого розміру.

"Незвично бачити Вас такою одягненою)», «Ну шо за богиня», «на вашій фігурі все виглядає стильно і красиво», «все круто», «Кайф», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Омович повеселилася на зйомці з гамбургером в руках. Брюнетка одягла ефектну сукню, яка обтягнула її неймовірні форми. Через тонку тканину проглядався пірсинг на грудях.

Крім цього, нещодавно зірка поділилася яскравим фото, на якому постала в бежевому костюмі з топом. Принади моделі так і норовили вистрибнути з тісного вбрання.

Нагадаємо, що Омович ледве втиснула свої "солодощі" в крихітний топ:"дівчинка, це вже небезпечно".

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