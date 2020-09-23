Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, вивалила свій неосяжний бюст на загальний огляд

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з ліжка. Вона сфотографувала себе крупним планом. Судячи з усього, модель була голою, а свої груди шостого розміру трохи прикрила ковдрою. Виглядала Омович втомленою, тому вирішила поділитися з шанувальниками причинами свого зовнішнього вигляду.

«Good Morning. Які вітаміни порадите, щоб було більше енергії? Зараз практично не п'ю каву, тому що вона перестала бадьорити. Тільки руки трясуться від неї, і з'являється якась дратівливість", - зізналася Омович.

За годину її пост зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили безліч компліментів і порад.

"Не сумуй!)", "Доброго ранку, королева", "Ангел", "Вау", "дивно знайти так багато краси в жінці", "ти крута", "я люблю тебе моє оленятко","Вау, ти така мила... і, без сумніву, в хорошій формі... і ці вигини просто приголомшливі", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Омович показала розкішну фігурку в бежевому костюмі, який підкреслив всі достоїнства зірки: її пишні груди і тонку талію.

Нагадаємо, що Олена Омович без білизни побалувалася в ліфті перед дзеркалом:"дуже дивна поза".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович показала справжню спокусу в тісному корсеті: "Ого! Офігенний...".

Також Politeka писала, що Олена Омович без ліфчика похвалилася бюстом в занадто вузькій сукні:"кордонів спокуси немає".