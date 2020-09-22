Відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в кокетливій білизні

Зірка, яку багато хто знає як "українську Кардашьян", поділилася новим сонячним знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Омович позує на вулиці на тлі дерев, зеленого газону і розвішаних простирадл. Модель витончено вигнулася вбік, підкресливши свою тонку талію. При цьому Омович позує без одягу. На ній тільки комплект спокусливої нижньої білизни кольору слонової кістки. Мереживний ліф так і приковує увагу до пишних грудей красуні, які та не так давно збільшила до шостого розміру.

Родзинкою образу Олени став легкий напівпрозорий корсет на стрічках, який ідеально доповнив решту луку.

"Фото без кольорокорекції. Гарно...правда?",- підписала фото модель.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост красуні.

"Ого! Офігенний таз", "і естетично", "шикарна", "Милашка красуня", "ти така красива принцеса", "Бомба", "білизна шикарне!", "Найкраща з усіх ваших фото", "яка фігура і груди", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Омович на одному з фото приміряла коротке міні нюдового відтінку. Наряд зі стяжками на сідницях і грудях вдало показав всі вигини моделі, яка виглядає дуже підтягнутою і засмаглою. Також можна помітити пірсинг на сосках зірки, яка засвітила його, так як позувала без ліфчика.

Нагадаємо, українська Кардашьян без ліфчика похвалилася бюстом в занадто вузькій сукні.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втиснула свої "солодощі" в крихітний топ: "дівчинка, це вже небезпечно".

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни побалувалася в ліфті перед дзеркалом: "дуже дивна поза".