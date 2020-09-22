Відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в кокетливій білизні

Зірка, яку багато хто знає як "українську Кардашьян", поділилася новим сонячним знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Омович позує на вулиці на тлі дерев, зеленого газону і розвішаних простирадл. Модель витончено вигнулася вбік, підкресливши свою тонку талію. При цьому Омович позує без одягу. На ній тільки комплект спокусливої нижньої білизни кольору слонової кістки. Мереживний ліф так і приковує увагу до пишних грудей красуні, які та не так давно збільшила до шостого розміру.

Родзинкою образу Олени став легкий напівпрозорий корсет на стрічках, який ідеально доповнив решту луку.

Популярні новини зараз

Трагедія в домі Пугачової і Галкіна, близнюки не вгамовуються: "Зараз страшна..."

"Зайшла сума 350 гривень": ПриватБанк блокує карти після нарахування грошей, українці схопилися за голову

Незграбна Бузова хотіла покрасуватися талантом на льоду, але стала посміховиськом: "Колода впала на гамак"

Безсоромна Волочкова вниз головою показала улюблену позу в спортзалі: карколомні кадри
Показати ще

"Фото без кольорокорекції. Гарно...правда?",- підписала фото модель.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост красуні.

"Ого! Офігенний таз", "і естетично", "шикарна", "Милашка красуня", "ти така красива принцеса", "Бомба", "білизна шикарне!", "Найкраща з усіх ваших фото", "яка фігура і груди", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Омович на одному з фото приміряла коротке міні нюдового відтінку. Наряд зі стяжками на сідницях і грудях вдало показав всі вигини моделі, яка виглядає дуже підтягнутою і засмаглою. Також можна помітити пірсинг на сосках зірки, яка засвітила його, так як позувала без ліфчика.

Нагадаємо, українська Кардашьян без ліфчика похвалилася бюстом в занадто вузькій сукні.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втиснула свої "солодощі" в крихітний топ: "дівчинка, це вже небезпечно".

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни побалувалася в ліфті перед дзеркалом: "дуже дивна поза".