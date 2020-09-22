Відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в кокетливій білизні
Зірка, яку багато хто знає як "українську Кардашьян", поділилася новим сонячним знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На фото Омович позує на вулиці на тлі дерев, зеленого газону і розвішаних простирадл. Модель витончено вигнулася вбік, підкресливши свою тонку талію. При цьому Омович позує без одягу. На ній тільки комплект спокусливої нижньої білизни кольору слонової кістки. Мереживний ліф так і приковує увагу до пишних грудей красуні, які та не так давно збільшила до шостого розміру.
Родзинкою образу Олени став легкий напівпрозорий корсет на стрічках, який ідеально доповнив решту луку.
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"Фото без кольорокорекції. Гарно...правда?",- підписала фото модель.
Її шанувальники тут же почали коментувати пост красуні.
"Ого! Офігенний таз", "і естетично", "шикарна", "Милашка красуня", "ти така красива принцеса", "Бомба", "білизна шикарне!", "Найкраща з усіх ваших фото", "яка фігура і груди", - пишуть коментатори.
Раніше ми писали, що Омович на одному з фото приміряла коротке міні нюдового відтінку. Наряд зі стяжками на сідницях і грудях вдало показав всі вигини моделі, яка виглядає дуже підтягнутою і засмаглою. Також можна помітити пірсинг на сосках зірки, яка засвітила його, так як позувала без ліфчика.
Нагадаємо, українська Кардашьян без ліфчика похвалилася бюстом в занадто вузькій сукні.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втиснула свої "солодощі" в крихітний топ: "дівчинка, це вже небезпечно".
Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни побалувалася в ліфті перед дзеркалом: "дуже дивна поза".