Поки одні артисти вже оновлюють гардероб і купують трендові осінні пальто, інші вирішили продовжити своє літо і вирушили в гарячі відпустки

Артистки, як правило, відпочивають кілька разів перед концертними турами або великими проектами, проте в цьому році через карантин зіркам випав шанс не тільки порадувати себе позаплановим відпочинком, але і влаштувати собі кілька відпусток до ряду.

"Це пожежа!» - пишуть користувачі під новими фото знаменитостей, адже на них вони блищать в мікро-бікіні, прозорих сукнях або міні-шортах. Стрункі знаменитості можуть вразити видом на пляжі, адже займаються спортом щодня.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які продовжили собі літо на жарких курортах. Цієї осені у артисток дуже насичені будні.

Белла Хадід вирушила на теплі вихідні разом з колегами заради зйомок для модного глянцю. Разом з друзями і колегами вона повеселилася на пляжі і показала фанатам заодно, як готує новий матеріал. Також разом з сестрою Джіджі, яка ось-ось повинна народити, вона відпочила на ранчо і покаталася на конях.

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вирушила в Анталью відпочивати з колегами і друзями. Там пара провела романтичну відпустку, показала, як насолоджується товариством один одного і також влаштовує вечори зі знайомими. На тлі чуток про сварки з Дантесом Надя також показала, що щаслива з чоловіком і чутки не мають ніяких підстав.

Кім Кардашьян провела невелику відпустку на курорті з сестрами і навіть влаштувала нічну фотосесію в бікіні на пляжі. Модель любить відпочинок з комфортом, тому пляжу віддає перевагу саме теплі басейни і коктейлі поруч.

Дженніфер Лопес вирішила відпочити на пляжі прямо перед презентацією її унікальної колекції взуття. Не так давно зірка заявила, що вже зовсім скоро її колекція надійде в продаж, після чого Дженніфер відправилася відпочивати на пляж, де вразила видом і показала підтягнуте тіло в кращій формі.

Світлана Лобода разом з дочками відправлялася у відпустку, не розкриваючи своє місце розташування. На курорті зірка відпочила з кращим другом, а також вразила фігурою. Мама двох діток тренувалася в залі вранці навіть на сонячному курорті.

Настя Каменських полетіла відпочивати з чоловіком зовсім недавно, а фото в червоному білизна з Настею спровокувало в мережі цілий скандал. На думку фанатів, Каменських занадто захопилася відпусткою і стала багато оголятися на камеру.

Нагадавши, Віра Брежнєва несподівано скрасила дозвілля Помолоділого Кіркорова, Полякова оцінила: "красиві ноги!"

Як повідомляла Politeka, син Заворотнюк виріс справжнім красенем, дівчата аж пищать

Також Politeka писала, що спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної « " толку не буде»