Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, з'явилася в червоному бікіні

Зірка постала в обтягуючому купальнику на пляжі, пише Politeka.net. Таке спекотне літнє фото опублікували шанувальники зірки на одній з фан-сторінок.

Модель обтягнула свій пишний бюст ліфчиком, який туго поєднав форми, додавши спокусливості знімку. Купальник підняв розкішний бюст, так що він мало не підстрибнув до плечей Квітко.

Маленькі плавки на тонких бретельках з залізними прикрасами сіли вище стегон моделі, при цьому було видно, що завдяки невеликим розмірам оголилися сідниці зірки.

Плоский животик - приманював погляд. Загалом, фігура "пісочний годинник" навряд чи може комусь не сподобатися.

Анастасія завершила образ різними прикрасами, в тому числі яскравою квіткою за вушком. Вона дивилася вдалину і посміхалася.

За чотири години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі написали масу коментарів, що стосуються чарівної краси зірки.

"Дивовижна дівчина", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в салатовому тонкому костюмі. Справа в тому, що Настя одягла його, забувши про білизну і посвітила формами без зайвого збентеження. Примітно, що через досить тонку тканини користувачі помітили, що дівчина і правда без ліфчика і трусиків, саме тому пост зібрав досить багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала, сидячи на лавочці в сміливій сукні з величезним декольте. Пишні принади чи не вистрибували з такого відвертого вбрання. Крім того, тонкі бретельки надавали пікантності, ледве тримаючись на плечах.

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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