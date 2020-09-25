Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, появилась в красном бикини
Звезда предстала в обтягивающем купальнике на пляже, пишет Politeka.net. Такое жаркое летнее фото опубликовали поклонники звезды на одной из фан-страничек.
Модель обтянула свой пышный бюст лифчиком, который туго соединил формы, прибавив соблазнительности снимку. Купальник приподнял роскошный бюст, так что он чуть ли не подпрыгнул к плечам Квитко.
Маленькие плавки на тонких бретельках с железными украшениями сели выше бедер модели, при этом было видно, что благодаря небольшим размерам оголились ягодицы звезды.
Плоский животик - приманивал взгляд. В общем, фигура "песочные часы" вряд ли может кому-то не понравится.
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Анастасия завершила образ различными украшениями, в том числе ярким цветком за ушком. Она смотрела вдаль и улыбалась.
За четыре часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комментариев, касающиеся чарующей красоты звезды.
"Удивительная девушка", - написал один из поклонников.
Напомним, Анастасия Квитко позировала в салатовом тонком костюме. Дело в том, что Настя надела его, забыв о белье и посветила формами без лишнего смущения. Примечательно, что из-за весьма тонкой ткани пользователи заметили, что девушка и правда без лифчика и трусиков, именно поэтому пост собрал довольно много комментариев.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала, сидя на лавочке в смелом платье с огромным декольте. Пышные прелести едва ли не выпрыгивали из столь откровенного наряда. Кроме того, тонкие бретельки придавали пикантности, еле держась на плечах.
Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".
Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»