32-річна російська актриса Христина Асмус розбурхала свіжим фото, зробленим в душі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала в душі з рушником на голові. При цьому актриса була одягнена у футболку і нафарбована. Асмус зробила селфі, спокусливо стиснувши губки.

"Все, повернулася в Москву і в ритм підйомів о 4 ранку, сну в машині і роботи по 20 годин", - підписала знімок Асмус, розповівши шанувальникам, як вона знущається над своїм організмом.

Варто відзначити, що актриса не перший раз згадує, що їй доводиться працювати практично повну добу. Нещодавно Асмус місяць була в Геленджику, де день і ніч тривали зйомки шоу. Актриса переконувала шанувальників, що спала по 4 години. Триває це і вдома, в Москві. Якщо Асмус не перебільшує, то вона досить жорстко поводиться зі своїм організмом.

Раніше ми писали, що Христина Асмус опублікувала фото з поїзда. Актриса була одягнена в чорний топ з глибоким декольте і в'язаний бежевий капелюшок. Блондинка розповіла, що любить подорожувати на поїздах, тому що це її єдині вихідні. У поїзді вона може виспатися, повчити текст, прочитати договори, на які постійно не вистачає часу.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим: «Без сліз не поглянеш».

Як повідомляла Politeka, пустотлива Христина Асмус в червоному вбранні позбавила чоловіків спокійного сну:"я з 4 ранку сьогодні працюю".

Також Politeka писала, що невгамовна Асмус в оточенні двох чоловіків зізналася, що хоче зробити на людях: «коли у тебе такииий...».