32-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно розлучилася з коміком Гаріком Харламовим, блиснула яскравою зовнішністю в брючному костюмі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Асмус опублікувала фото, на якому постала в червоному піджаку по фігурці, ідеально рівним волоссям і красивим макіяжем. Христина позувала на камеру і широко посміхалася.

"2020-рік змін", - підписала знімок зірка.

За годину пост Асмус зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники відзначили, що актриса, буквально, позбавила їх спокійного сну.

"Червоне тобі пасує", "Богиня", "Христина, ви мені сьогодні снилися", "яка шикарна посмішка", "яка яскрава Кріс, тобі пасує", "Очаровашка", "На Кінотаврі ви блищали яскравіше всіх", "все квітнете?", «Крістішка - червоні штанці», «Милашка!», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Асмус часто відповідає на деякі коментарі своїх підписників. Цей раз не став винятком. Актрисі побажали доброго ранку, але вона заявила, що у неї в цей час обід.

"Я з 4 ранку сьогодні працюю. У мене вже обід)", - написала Христина Асмус, яка останнім часом працює на знос.

Нагадаємо, що Христина Асмус вразила наповал видом в суцільному золоті і гордовитій позі: "неймовірна жінка".

Як повідомляла Politeka, невгамовна Асмус в оточенні двох чоловіків зізналася, що хоче зробити на людях: «коли у тебе такииий...».

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