32-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно заявила про розставання з коміком Гаріком Харламовим, похвалилася своїм проведенням часу

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Там же вона розповіла, що після напруженого графіка. Але робить вона це досить незвично. Щоб викроїти собі вихідний артистка вирішила добиратися з Сочі в Москву поїздом, а не літаком.

"Я їду з Сочі в Москву на поїзді! 🚂 1,5 доби! 😳 Я взагалі дуже часто їжджу на поїздах. Набагато частіше, ніж на літаках ☺ ️ не тому, що боюся літати. Навпаки, дуже люблю, хоча і спокійніше на поїзді. Але ці поїздки завжди-мої рідкісні вихідні ☺🤟 🏻 і можливість виспатися, повчити Тексти, почитати сценарії і договори, на які завжди катастрофічно немає часу. І навіть кайф, що немає зв'язку 📵 я реально відпочиваю», - розповіла актриса.

Асмус додала, що цього разу їй попався не найкращий екземпляр.

"Зараз, наприклад, їду в якомусь старовинному поїзді позаминулого століття (на який, звичайно, без сліз не поглянеш 🙈), але навіть в цьому є якась романтика.., що відкидає мене в дитинство 🤓 Чай, ліси-тополі і нікуди не треба поспішати... ☕» ,- написала артистка.

Нагадавши, розповнілий Харламов запалив в машині, приголомшивши видом після важкої хвороби: "як ведмідь з барлогу".

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