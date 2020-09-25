У житті часто буває, що відносини між невісткою і свекрухою не складаються

Познайоммось з зірками, у яких були проблеми зі свекрухами, передає Politeka.net.

Пара голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта здавалася ідеальною. Актори на початку відносин просто світилися від щастя, проте мати Пітта, Джейн, була проти цього роману. Жінці не подобалося бурхливе минуле Джолі, і до того ж вона дружила з колишньою дружиною сина, Дженніфер Еністон. Остання навіть запросила екс-свекруху на своє весілля.

Однак налагодити відносини з Джолі так і не вдалося. Так, і зараз, коли Енджі і Бред розлучилися, Джейн не втомлюється скаржитися на колишню невістку.

Модель Ірина Шейк ніколи не знаходила спільної мови з матерями своїх коханих. Зірку недолюблювала мати відомого футболіста Кріштіану Роналду.

А пізніше мама актора Бредлі Купера, Глорія, була незадоволена вибором сина. Жінка з побоюванням ставилася до вибору сина, якого шалено любить і опікується. Коли відбувалися розбіжності між Іриною і свекрухою, Бредлі часто вставав на бік матері. Відносини між Шейк і вже матір'ю колишнього так і залишаються натягнутими.

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Телеведуча і співачка Ольга Бузова не змогла знайти спільної мови зі своєю свекрухою - мамою футболіста Дмитра Тарасова. Хоча спочатку відносини були дуже дружніми, тільки після розлучення мати футболіста встала на бік сина. Після цього теплим відносинам Ольги і екс-свекрухи настав кінець.

До слова, однією з причин, чому розпалася пара, називають житло, яке було свідомо оформлено футболістом на ім'я мами. Також Бузова заявила, що мати Тарасова познайомила його з коханкою, Анастасією Костенко, яка стала його дружиною відразу після розлучення з Ольгою.

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Нещодавно російський репер Тіматі оголосив про розлучення з моделлю Анастасією Решетовою. Подейкують, що причиною розставання могла стати свекруха - Симона Юнусова. Нібито в останньої сильний і владний характер, яким вона може придушити волю будь-якої іншої людини. Крім того, обидві відписалися одна від одної в Instagram. Користувачі мережі кажуть, що Симона виховала "маминого" синка і занадто їм опікується, не даючи права на особисте життя.

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Зірка "Інтернів" Світлана Пермякова народила дочку від свого директора Максима Скрябіна, який молодший за неї на 20 років, по дружбі. Пара жила разом, а мати була шокована від витівки дорослої жінки.

"Неофіційна" свекруха звинувачувала актрису в тому, що та не дає будувати синові кар'єру, крім того, Світлана набагато старше її сина і йому не пара. Невістка і свекруха так і залишилися ворогами.

Свекровь отказывается общаться со Светланой Пермяковой Актриса Светлана Пермякова, которая в последние годы всё больше... Gepostet von ScanDar - Новости шоу-бизнеса am Dienstag, 16. Januar 2018

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни: "така гаряча".

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