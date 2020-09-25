В жизни часто бывает, что отношения между невесткой и свекровью не складываются

Давайте познакомимся со звездами, у которых были проблемы со свекровями, передает Politeka.net.

Пара голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта казалась идеальной. Актеры в начале отношений просто светились от счастья, однако мать Питта, Джейн, была против этого романа. Женщине не нравилось бурное прошлое Джоли, и к тому же она дружила с бывшей супруга сына, Дженнифер Энистон. Последняя даже пригласила экс-свекровь на свою свадьбу.

Однако наладить отношения с Джоли так и не удалось. Да, и сейчас, когда Энджи и Брэд развелись, Джейн не устает жаловаться на бывшую невестку.

Модель Ирина Шейк никогда не находила общего языка с матерями своих возлюбленных. Звезду недолюбливала мать известного футболиста Криштиану Роналду.

А позже мама актера Бредли Купера, Глория, была недовольна выбором сына. Женщина с опаской относилась к выбору сына, которого безумно любит и опекает. Когда происходили разногласия между Ириной и свекровью, Бредли часто вставал на сторону матери. Отношения между Шейк и уже матерью бывшего так и остаются натянутыми.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова не смогла найти общего языка со своей свекровью - матерью футболиста Дмитрия Тарасова. Хотя сначала отношения были очень дружескими, только после развода мать футболиста встала на сторону сына. После этого теплым отношениям Ольги и экс-свекрови пришел конец.

К слову, одной из причин, почему распалась пара, называют жилье, которое было заведомо оформлено футболистом на имя мамы. Также Бузова заявила, что мать Тарасова познакомила его с любовницей, Анастасией Костенко, которая стала его женой сразу после развода с Ольгой.

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Недавно российский рэпер Тимати объявил о разводе с моделью Анастасией Решетовой. Поговаривают, что причиной расставания могла стать свекровь - Симона Юнусова. Якобы у последней сильный и властный характер, которым она может подавить волю любого другого человека. Кроме того, обе отписались друг от друга в Инстаграм. Пользователи сети говорят, что Симона воспитала "маменького" сынка и слишком его опекает, не давая права на личную жизнь.

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Звезда "Интернов" Светлана Пермякова родила дочь от своего директора Максима Скрябина, который младше ее на 20 лет, по дружбе. Пара жила вместе, а мать была в шоке от выходки взрослой женщины.

"Неофициальная" свекровь обвиняла актрису в том, что та не дает строить сыну карьеру, кроме того, Светлана намного старше ее сына и ему не пара. Невестка и свекровь так и остались врагами.

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