В жизни часто бывает, что отношения между невесткой и свекровью не складываются
Давайте познакомимся со звездами, у которых были проблемы со свекровями, передает Politeka.net.
Пара голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта казалась идеальной. Актеры в начале отношений просто светились от счастья, однако мать Питта, Джейн, была против этого романа. Женщине не нравилось бурное прошлое Джоли, и к тому же она дружила с бывшей супруга сына, Дженнифер Энистон. Последняя даже пригласила экс-свекровь на свою свадьбу.
Однако наладить отношения с Джоли так и не удалось. Да, и сейчас, когда Энджи и Брэд развелись, Джейн не устает жаловаться на бывшую невестку.
Модель Ирина Шейк никогда не находила общего языка с матерями своих возлюбленных. Звезду недолюбливала мать известного футболиста Криштиану Роналду.
А позже мама актера Бредли Купера, Глория, была недовольна выбором сына. Женщина с опаской относилась к выбору сына, которого безумно любит и опекает. Когда происходили разногласия между Ириной и свекровью, Бредли часто вставал на сторону матери. Отношения между Шейк и уже матерью бывшего так и остаются натянутыми.
Телеведущая и певица Ольга Бузова не смогла найти общего языка со своей свекровью - матерью футболиста Дмитрия Тарасова. Хотя сначала отношения были очень дружескими, только после развода мать футболиста встала на сторону сына. После этого теплым отношениям Ольги и экс-свекрови пришел конец.
К слову, одной из причин, почему распалась пара, называют жилье, которое было заведомо оформлено футболистом на имя мамы. Также Бузова заявила, что мать Тарасова познакомила его с любовницей, Анастасией Костенко, которая стала его женой сразу после развода с Ольгой.
Недавно российский рэпер Тимати объявил о разводе с моделью Анастасией Решетовой. Поговаривают, что причиной расставания могла стать свекровь - Симона Юнусова. Якобы у последней сильный и властный характер, которым она может подавить волю любого другого человека. Кроме того, обе отписались друг от друга в Инстаграм. Пользователи сети говорят, что Симона воспитала "маменького" сынка и слишком его опекает, не давая права на личную жизнь.
Звезда "Интернов" Светлана Пермякова родила дочь от своего директора Максима Скрябина, который младше ее на 20 лет, по дружбе. Пара жила вместе, а мать была в шоке от выходки взрослой женщины.
"Неофициальная" свекровь обвиняла актрису в том, что та не дает строить сыну карьеру, кроме того, Светлана намного старше ее сына и ему не пара. Невестка и свекровь так и остались врагами.
Напомним, что Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".
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