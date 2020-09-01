Дружина популярного українського музиканта Діми Монатіка показала себе в сукні з пікантною деталлю

Як повідомляє Politeka.net, Ірина Монатік з чоловіком вирішили провести останній день літа на модному показі. Про це сама жінка розповіла в своєму Instagram.

Вона поділилася цілою серією кадрів з гламурного заходу. При цьому її образ сам по собі був гідний будь-якого подіуму.

Так, для виходу в світ з чоловіком Ірина вибрала розкішну бежеву сукню з відкритими плечима і глибоким вирізом на грудях, затягнутим прозорою тканиною. Такий образ дозволяє красуні в повній мірі продемонструвати свою шикарну фігуру.

"Спасибі за все. Колекція настільки шикарна, не знаю що і робити, так як хочеться прям все", - підписала фото Монатік.

Її передплатники тут же почали коментувати знімки.

"Найулюбленіші Діви", "як же ви приголомшливо виглядаєте з Дімою", "Ірочка, яка ж ви красива жінка", "красуня, стильно дуже","гарна сукня", "яка ви красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ірина показала, як вони з чоловіком розслабляються, коли знаходять вільний час в напруженому графіку.

На фото красуня позувала в сорочці, яку вона накинула поверх купальника. Дівчина з'явилася на фото одна, в обнімку з чоловіком, а також поруч з друзями. Судячи з фото, сімейна пара відпочивала на яхті з друзями. Вони влаштували морську прогулянку в Одесі.

"Який фантастичний видався день. Спасибі чудові люди", - підписала фото красуня.

Нагадавши, гаряча дружина Монатіка показала, як розслабляється з чоловіком, кадри облетіли мережу: «Дімі дуже пощастило».

Як повідомляла Politeka, пишногруда дружина Монатіка засвітила животик, Дорофєєва на витримала: "положення вже не приховати".

Також Politeka писала, що розкішна дружина Монатіка звела з розуму яскравим вбранням, навіть Нікітюк оцінила.