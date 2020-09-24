Переможниця 10-го сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова похвалилася яскравою зовнішністю в сміливому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото, зроблене в гримерці. Красуня постала перед шанувальниками в топі-корсеті бежевого кольору з чорними смужками, який зробив акцент на грудях - розкішне декольте просто приковує увагу. Поверх Даша Ульянова накинула коротку джинсову курточку, яку повністю відчинила.
Українська зірка розпустила волосся, зробивши красиву укладку. На знімку дівчина доклала руку до щоки і зобразила томний погляд, який добре доповнив образ красуні.
"Тільки кам'яне серце не болить 💔", - філософськи зазначила Даша в описі до фото.
П'яна Корольова вийшла в ефір після зради Тарзана й зірвалася на мат: "Не можу пережити..."
Пишногруда "наречена" Харламова подражнила полуничками, змусивши чоловіків червоніти: "Запрещенка"
З українців здеруть по 16 тис. гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: "з кожного, включаючи новонароджених…"
Трагедія в домі Пугачової і Галкіна, близнюки не вгамовуються: "Зараз страшна..."
Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від розкутого образу дівчини і засипали її компліментами в коментарях:
"Нереально красива 😍"; "Макіяж 👍, ніжний"; " Сама ніжність😌"; "Макіяж бомба👍 👍 👍"; "Сама велич!😻 🖤 "; "Шик, блиск💜"; "Дашенька, нехай він плаче, а ти розумничка, красуня, сім'я у тебе яка. Все буде ок"; "Тобі так личить такий ніжний образ🤩 красуня шикарна😻";" красуня";"Прекрасна".
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Даша зізналася, що хоче збільшити, і показала фото: "куди вже більше?"
Як повідомляла Politeka, Даша з "Холостяка" показала карколомний шпагат посеред вулиці, приділивши навіть Волочкову.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Даша в мокрому мікро-бікіні здивувала одкровенням.