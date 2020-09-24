Переможниця 10-го сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова похвалилася яскравою зовнішністю в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото, зроблене в гримерці. Красуня постала перед шанувальниками в топі-корсеті бежевого кольору з чорними смужками, який зробив акцент на грудях - розкішне декольте просто приковує увагу. Поверх Даша Ульянова накинула коротку джинсову курточку, яку повністю відчинила.

Українська зірка розпустила волосся, зробивши красиву укладку. На знімку дівчина доклала руку до щоки і зобразила томний погляд, який добре доповнив образ красуні.

"Тільки кам'яне серце не болить 💔", - філософськи зазначила Даша в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від розкутого образу дівчини і засипали її компліментами в коментарях:

"Нереально красива 😍"; "Макіяж 👍, ніжний"; " Сама ніжність😌"; "Макіяж бомба👍 👍 👍"; "Сама велич!😻 🖤 "; "Шик, блиск💜"; "Дашенька, нехай він плаче, а ти розумничка, красуня, сім'я у тебе яка. Все буде ок"; "Тобі так личить такий ніжний образ🤩 красуня шикарна😻";" красуня";"Прекрасна".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Даша зізналася, що хоче збільшити, і показала фото: "куди вже більше?"

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