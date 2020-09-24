Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась яркой внешностью в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото, сделанное в гримерке. Красотка предстала перед поклонниками в топе-корсете бежевого цвета с черными полосками, который сделал акцент на груди - роскошное декольте просто приковывает внимание. Поверх Даша Ульянова накинула короткую джинсовую курточку, которую полностью распахнула.

Украинская звезда распустила волосы, сделав красивую укладку. На снимке девушка приложила руку к щеке и изобразила томный взгляд, который хорошо дополнил образ красотки.

"Только каменное сердце не болит 💔", - философски отметила Даша в описании к фото.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от раскованного образа девушки и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Нереально красивая 😍"; "Макияж 👍, нежный"; "Сама нежность😌"; "Макияж бомба 👍👍👍"; "Само великолепие!😻🖤"; "Шик, Блеск 💜"; "Дашенька, пусть он плачет, а ты умничка, красавица, семья у тебя какая. Все будет ок"; "Тебе так идёт такой нежный образ🤩 красотка шикарная😻"; "Красотка"; "Прекрасна".

Напомним, победительница "Холостяка" Даша призналась, что хочет увеличить, и показала фото: "Куда уже больше?"

Как сообщала Politeka, Даша из "Холостяка" показала сногсшибательный шпагат посреди улицы, уделав даже Волочкову.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Даша в мокром микро-бикини удивила откровением.