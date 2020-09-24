Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова знялася в спекотній фотосесії без білизни

Поки в мережі активно обговорюють чутки про розставання Ольги та її обранця Давида Манукяна, з яким у неї нібито мало бути весілля, сама зірка продовжує відмовчуватися.

Кілька днів тому з'явилося відео з парою, після чого в мережі поповзли чутки про сварку співачки зі своїм коханим. Бузова навіть видалила зі свого Instagram всі їхні спільні фотографії і припинила викладати Stories з бойфрендом, хоча до цього вони були практично кожен день. У свою чергу Давид почав говорити про депресію в сторіс.

Продовжуючи відмовчуватися і не говорити про Манукяна, Ольга навіть з'явилася на презентації фільму в гордій самоті. Також в мережі з'явилися фото з пікантної фотосесії зірки. Бузова вирішила знятися без білизни в жаркому образі в східному стилі. Масивні прикраси і яскравий макіяж перетворили її в спокусливу танцівницю.

На представленому фото Ольга млосно позувала, дивлячись в об'єктив і прикрила груди руками. Її голову прикрашають масивні намиста з камінням, як би привертаючи більше уваги до себе, ніж факт того, що Ольга позувала оголена.

"Що вона там закриває️», «ну як би все рівно який розмір, як би на публіку свої груди виставляти вона не хоче️️», «хороша дівчина🌹», «як ти набридла народжувати дітей пора», «Шахеризада😀», «Гульчитай😀», «тобі теж Гарного дня», «якби цей образ був виходить з води було б вау....».

Раньше у мережі також з'явилися невдалі кадри з Ольгою, зроблені під час примірки того самого наряду, що став центром обговорень в мережі. Ольга покрасувалася ніжно-золотистим вбранням, проте зганьбилася, засвітивши при цьому груди з невдалого ракурсу.

Дівчина продемонструвала "відсутність" форм в декольте, тому на фан-акаунтах почали обговорювати Доречність даного вбрання, який показав Бузову в невигідному світлі. Одні порадили покласти дівчині Вату в ліфчик, а інші здивувалися жорстким Коментарям у бік зірки:

"Вам не здається, що Оле Бузовій🌟 @buzova86 злегка завелика сукня в районі ліфа?😜 » ,- сказано в Instagram під постом.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!"