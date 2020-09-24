Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в жаркой фотосессии без белья

Пока в сети активно обсуждают слухи о расставании Ольги и ее избранника Давида Манукяна, с которым у нее якобы должна была быть свадьба, сама звезда продолжает отмалчиваться.

Несколько дней назад появилось видео с ссорящейся парой, после чего в Сети поползли слухи о размолвке певицы со своим любимым. Бузова даже удалила из своего Instagram все их совместные фотографии и прекратила выкладывать Stories с бойфрендом, хотя до этого они были практически каждый день. В свою очередь Давид начал говорить о депрессии в Сторис.

Продолжая отмалчиваться и не говорить о Манукяне, Ольга даже появилась на презентации фильма в гордом одиночестве. Также в сети появились фото из пикантной фотосессии звезды. Бузова решила сняться без белья в жарком образе в восточном стиле. Массивные украшения и яркий макияж превратили ее в соблазнительную танцовщицу.

На представленном фото Ольга томно позировала, глядя в объектив и прикрыла грудь руками. Ее голову украшают массивные бусы с камнями, как бы привлекая больше внимания к себе, чем факт того, что Ольга позировала обнаженная.

«Что она там закрывает 😂🤪😂😂», «ну как бы все ровно какой размер, как бы на публику свою грудь выставлять она не хочет 🤦‍♀️», «Хороша Девица🌹», «Как ты надоела рожать детей пора», «Шахеризада😀», «Гульчитай😀», «Тебе тоже хорошего дня», «Если бы этот образ был выходящим из воды было бы вау....».

Ранее в сети также появились неудачные кадры с Ольгой, сделанные во время примерки того самого наряда, ставшего центром обсуждений в сети. Ольга покрасовалась нежно-золотистым нарядом, однако опозорилась, засветив при этом грудь с неудачного ракурса.

Девушка продемонстрировала «отсутствие» форм в декольте, поэтому на фан-аккаунтах принялись обсуждать уместность данного наряда, который показал Бузову в невыгодном свете. Одни посоветовали положить девушке вату в лифчик, а другие удивились жестким комментариям в сторону звезды:

«Вам не кажется, что Оле Бузовой🌟 @buzova86 слегка великовато платье в районе лифа?😜», - сказано в Инстаграм под постом.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"