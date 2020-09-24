Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар зізналася, що її чоловік хотів кинути її

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ" на "1+1".

Як відомо, Кухар стала зустрічатися зі своїм партнером по сцені Олександром Стояновим після того, як розлучилася з першим чоловіком, від якого народила сина. Артистка зізналася, що після народження сина дуже боялася втратити форму, яка так важлива для балерин, але Стоянов наполягав, щоб вона народила йому. Більш того, Стоянов поставив їй ультиматум і готовий був піти.

"Він мені каже:"Мась, ти мені будеш ще дуже довго голову морочити, хитра жінка, я це вже зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти мені не народиш протягом року дитину, я від тебе піду", - зізналася Кухар.

Втім, через тиждень Стоянов охолов і запевнив її, що буде з нею разом, навіть якщо у них не буде спільних дітей. Втім, артистка все ж народила чоловіку дочку.

Додамо, що нещодавно Кухар і Стоянов відсвяткували річницю свого весілля, про що артистка написала у себе в Instagram.

"Буду пристрасно любити тебе сьогодні і завжди. Я обіцяю зберегти це почуття і знаю: ця любов одна і на все життя. Ми це доводимо один одному вже 10 років!",- підписала спільний знімок зірка.

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