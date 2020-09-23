Зірки шоу "Танці з зірками" вразили образами на епатажній прем'єрі нового українського телепроекту

Вже через кілька днів в ефір вийде нове шоу "Маскарад", в якому братимуть участь багато українських зірок. Напередодні прем'єри на сторінці проекту в Instagram з'явилися фотографії зірок «Танці з зірками», які відвідали презентацію нової програми.

Так, на» червоній доріжці " шоу засвітилися хореограф Влад Яма з дружиною, гуморист Юрій Ткач з сімейством, ведучий Юрій Горбунов, співачка Санта Дімопулос, балерина Катерина Кухар і реперша Alyona Alyona.

Крім того, Захід відвідала і співачка Наталія Могилевська, яка знову з'явилася на світському заході в компанії бізнесмена Олега Рижова. Відзначимо, що їх минуле поява разом спровокувало цілу хвилю чуток про їхній роман, які співачка спростувала. Втім, на новому фото Рижов приобнімает зірку, і вони обидва щасливо посміхаються.

Всі зірки позували в компанії маскотів шоу, одягнених в химерні костюми інопланетян і звірів.

Українці тут же почали обговорювати фото.

"Alyona Alyona шикарно виглядає", "не пропустимо, будемо дивитися", " дуже цікаво подивитися!!! Як я зрозуміла під кожною маскою буде ховається відома людина з шоу бізнесу і треба буде вгадувати хто це«, "Вай круто", "судячи з лабутенів, бабка - це Марув", "Катерина розкішна як завжди", - пишуть люди в коментарях.

Нагадавши, вилетіла з" Танців " Alyona Alyona видала, хто повинен перемогти, Дімопулос відповіла.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" полонила ніжною красою і заговорила про колишніх.

Також Politeka писала, що Могилевська на тлі чуток про роман з мільйонером поділилася постільним фото.