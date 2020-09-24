Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар призналась, что ее муж хотел бросить ее

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью «ЖВЛ» на «1+1».

Как известно, Кухар стала встречаться со своим партнером по сцене Александром Стояновым после того, как развелась с первым мужем, от которого родила сына. Артистка призналась, что после рождения сына очень боялась потерять форму, которая так важна для балерин, но Стоянов настаивал, чтобы она родила ему. Более того, Стоянов поставил ей ультиматум и готов был уйти.

«Он мне говорит: "Мась, ты мне будешь еще очень долго голову морочить, хитрая женщина, я это уже понял, меня это не устраивает. Если ты мне не родишь в течение года ребенка, я от тебя уйду», - призналась Кухар.

Впрочем, через неделю Стоянов остыл и заверил ее, что будет с ней вместе, даже если у них не будет общих детей. Впрочем, артистка все же родила супругу дочь.

Добавим, что недавно Кухар и Стоянов отпраздновали годовщину своей свадьбы, о чем артистка написала у себя в Инстаграм.

«Буду страстно любить тебя сегодня и всегда. Я обещаю сохранить это чувство и знаю: эта любовь одна и на всю жизнь. Мы это доказываем друг другу уже 10 лет!», - подписала совместный снимок звезда.

Напомним, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».

Как сообщала Politeka, Кухар с конем и Могилевская в обнимку с миллионером: звезды «Танців з зірками» засветились в необычной компании.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" пленила нежной красотой и заговорила о бывших: «Неужели у вас могут быть…».