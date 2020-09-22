Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар підняла особисту тему в своєму блозі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала дуже ніжний знімок, на якому позувала в білій кофті з розпущеним волоссям. Кухар сперлася на дверцята машини, її руки були прикрашені золотими браслетами.

"Цікаво дізнатися...тільки у мене існує проблема спілкування з колишніми?! А ви спілкуєтеся зі своїми колишніми? Чи вдається вам зберегти дружні стосунки?!",- запитала у своїх шанувальників балерина.

Тема викликала бурхливу реакцію під постом артистки. Одні шанувальники стали хвалити її незвичайну зовнішність, а інші задаватися питанням, звідки у Катерини колишні.

"Вау-вау. Дуже ніжне фото", «Сонечко таке», «красуня», «шалено люблю вас дуже дуже», «Ну от не можна бути на світі красивою такою», «ви з @stoianov_aleksandr так гармонійно виглядаєте, ніби народжені один для одного) Невже у вас можуть бути колишні?)», "Як ніжно", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що до шлюбу зі своїм партнером по танцях Олександром Стояновим Кухар була одружена з іншим чоловіком. Саме від нього вона народила свого першого сина Тимура. Правда, розлучилася Кухар з чоловіком ще будучи вагітною.

Нагадаємо, що відчайдушна Кухар знову зірвалася після скандалу з Фреймут на «Танцях з зірками»: «торкнувшись дна...».

А ще Politeka писала, що Кухар сильно поплатилася за скандал з Фреймут на «Танцях з зірками».

Також Politeka повідомляла, що щаслива Кухар з "Танців з зірками" звернулася до українців зі звісткою:"немає сил приховувати".