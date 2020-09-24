Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала новий вигляд в стильному бікіні

Струнка супермодель в черговий раз змогла довести, чому нею захоплюються мільйони жінок. Дівчина володіє не тільки дивовижною красою, яку не бажає підкреслювати макіяжем, але ще і може похвалитися підтягнутими формами в будь-якому образі.

Емілі нічого соромитися-вона активно виступає за природність, тому часто знімається в одній білизні, купальниках або нарядах, зовсім не приховують її тіло. Так як Ратаковскі є супермоделлю, вона часто приміряє екстравагантні вбрання для глянцевих журналів.

Втім, фанати люблять більш прості і не постановочні кадри. На фан-акаунті також з'явилося таке фото, на якому Емілі без укладок, яскравого макіяжу і в одному купальнику підкорила всіх. Монокіні насиченого бірюзового відтінку вдало показало бюст дівчини-виріз на грудях продемонстрував "кращі сторони" Емілі у всій красі.

Ось що пишуть фанати:

"Я люблю тебе 😍«, "та ще Золота рибка", " твої кольори саме диво🧡 🥺 🤎», «досконалість», «Вау, це безумство🔥», «які солодощі на задньому тлі 😋», «коли ти поповнюєш запаси своїх бікіні !? 😭 ", "Гаряча матуся, ти вийдеш за мене заміж", " Одягайся хоч разок - скромно ... 😢 ", "Така красива молода жінка 🔥", " коли буде стрижка і колір волосся😍 😍?».

Ми також писали, що кожен день на фан-акаунтах в соціальній мережі Instagram з'являються нові фото, які бурхливо обговорюють шанувальники. Дівчина славиться любов'ю до природної краси і тим, що їй подобається виглядати максимально просто навіть на модних показах.

Емілі не любить витрачати на укладку волосся багато часу, а також боїться зіпсувати свою шкіру постійним яскравим макіяжем і забити пори маскуючими засобами. Тому на знімках вона, як правило, з мінімумом макіяжу і з розпущеним волоссям.

На одному з ефектних фото дівчина посвітила розкішними локонами, акуратно спадаючими на плечі морськими хвилями. Витончені руки знаменитості відразу привертають увагу до себе, а сам мінімалістичний наряд Емілі вигідно підкреслив її талію.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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